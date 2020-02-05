Симферополь, , 23:43 — REGNUM Руководство Крыма решило не вводить график подачи воды в Симферополе. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Напомним, из-за отсутствия осадков в Крыму подходят к концу запасы пресной воды. Водоснабжение Крыма во многом зависит от степени интенсивности осадков, из которых и наполняются водохранилища. В осенне-зимний период осадков было крайне мало и вода в водохранилищах заканчивается.

По некоторым данным, в Симферополе запасов воды осталось на 100 дней. Так, Симферопольское водохранилище заполнено на 33%, Партизанское водохранилище — на 34%, Аянское водохранилище — на 32%.

Однако Гоцанюк пишет, что пока нет необходимости вводить график по ограничению подачи воды.

«За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающие столицу Республики водными ресурсами, составил 732 тысяч кубических метров воды, что на 140 тысяч больше, чем мы получили за весь прошлый месяц», — написал глава правительства Крыма.