Москва, , 23:25 — REGNUM Московский городской суд на заседании 5 февраля вынес приговор гражданину Узбекистана по обвинению в изнасиловании и убийстве женщины на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ходе судебного процесса было установлено, что днём 27 мая 2019 года в Измайловском парке 24-летний Озодбек Т. изнасиловал жительницу столицы. После этого, опасаясь, что потерпевшая может обратиться в правоохранительные органы, он задушил женщину и скрылся с места преступления.

Суд признал злоумышленника виновным в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряжённое с изнасилованием»), и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.