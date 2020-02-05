Стамбул, Турция, , 23:16 — REGNUM В результате аварии пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus, жестко приземлившегося в аэропорту Стамбула, погиб один человек, пострадали 157, сообщил 5 февраля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в эфире телеканала NTV.

Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что на борту авиалайнера находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 февраля пассажирский самолет Boeing 737−86J авиакомпании Pegasus, совершавший рейс Измир-Стамбул, во время приземления в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выкатился со взлетно-посадочной полосы на склон, врезался в забор и развалился на три части.

Ранее сообщалось, что госпитализация потребовалась 139 его пассажирам.

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