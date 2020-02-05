Тбилиси, , 23:07 — REGNUM Тело гражданина РФ было обнаружено в одной из келий Марткопского монастыря, расположенного в 25 км от Тбилиси в Грузии. Об этом 5 февраля сообщил грузинский телеканал «Рустави-2».

50-летний мужчина был найден мёртвым с ранением в области шеи. Как пояснил журналистам руководитель службы Патриархии Грузии по связям с общественностью, протоиерей Андрия Джагмаидзе, убитый мужчина являлся мирянином, он периодически приходил в монастырь помогать по хозяйству, проживая в это время на его территории.

Джагмаидзе уточнил, что монастырь дал приют людям, имевшим медицинские и социальные проблемы. По предварительным данным, один из приходящих мирян напал на другого в ходе возникшего между ними бытового конфликта. В настоящее время подозреваемый в убийстве разыскивается.

В настоящее время сотрудники МВД Грузии начали расследование причин и обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выяснении обстоятельств ранения двух человек, проживающих в квартире в центре Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси выясняют причины ранения двух человек