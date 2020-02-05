Стамбул, Турция, , 22:57 — REGNUM После жёсткой посадки пассажирского самолёта в Стамбуле госпитализация потребовалась уже 139 его пассажирам, сообщил 5 февраля журналистам губернатор Стамбула Али Ерликайя.

Как утверждает агентство Anadolu, после благополучной эвакуации людей из разломившегося при аварии самолёта, число пассажиров, почувствовавших ухудшение здоровья, увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 февраля авиалайнер компании Pegasus, прилетевший из Измира в Стамбул, при заходе на посадку выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта Сабихи Гёкчен.

Скатившись со склона самолёт врезался в бетонный забор, разломился на три части, после чего загорелся. Все пассажиры и экипаж успели покинуть воздушное судно.

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