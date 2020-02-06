Нью-Дели, , 00:20 — REGNUM Мальчик пяти лет погиб в результате нападения на него львицы с детёнышами в штате Гуджарат в Индии. Об этом 5 февраля сообщает NDTV.

Родители ребёнка ночевали вместе с ним в хижине на поле возле Гирского леса, когда на мальчика напали хищники и утащили его в лес.

Позднее представителями лесного ведомства были найдены останки ребёнка. Возле места нападения была установлена ловушка на хищников. Незадолго до трагедии в индийских СМИ была опубликована видеозапись с львицей, вышедшей на трассу вместе с львятами. Пока неизвестно, были ли это те же животные, что напали на ребёнка.

В лесном ведомстве отметили, что на территории Гирского леса и в его окрестностях постоянно проживают около 523 особей индийского льва. Биосферный заповедник является последним местом обитания этого хищника.

Ранее ИА REGNUM сообщалось о гибели мужчины, на которого напал лев в индийском штате Гуджарат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии лев растерзал мужчину