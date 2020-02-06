Харьков, Украина, , 00:37 — REGNUM Пять человек погибли, ещё один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Харьковской области на Украине. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла в Изюмском районе на трассе Киев — Харьков — Должанский. Столкнулись два легковых автомобиля: Daewoo Nubira и ВАЗ-2109. По предварительным данным, ВАЗ-2109 не уступил дорогу Daewoo Nubira при выезде с второстепенной на главную дорогу.

В результате ДТП погибли пять человек: водитель и два пассажира ВАЗ-2109 и два пассажира Daewoo Nubira. Пострадал водитель Daewoo Nubira, его пришлось освобождать из автомобиля подъехавшим спасателям с помощью специального гидравлического инструмента.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, а также личности пассажиров Daewoo Nubira.

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