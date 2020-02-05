Москва, , 22:12 — REGNUM Воспитатель одной из групп детского сада №1358, его помощник и охранник были уволены после побега шестилетнего ребёнка из учреждения на северо-западе Москвы. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл 30 января. От прохожих в полицию поступила информация о шестилетнем ребёнке, который самостоятельно шёл по Пятницкому шоссе. Ребёнок был задержан сотрудниками полиции, его родителей немедленно уведомили о случившемся.

Было установлено, что ребёнок во время тихого часа вытащил у воспитателя магнитную карточку, служащую ключом к двери детсада, расположенного в Ангеловом переулке, проскользнул мимо охранника и направился в сторону своего дома в подмосковном Красногорске.

Сотрудники детского сада не сразу заметили пропажу воспитанника, а затем начали его поиски на территории учреждения. В настоящее время по данному инциденту проходит проверка, её проводят следователи Тушинского отдела следственного управления СК РФ по Северо-Западному административному округу Москвы.

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