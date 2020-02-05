Стамбул, Турция, , 21:36 — REGNUM Причиной жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, по предварительным данным, стали плохие погодные условия. Об этом сообщил губернатор города Али Йерликая в эфире телеканала NTV.

По его словам, самолет «рухнул на полосу с высоты около 30 метров». Губернатор также уточнил, что в результате аварии в больницы доставлены 120 пострадавших.

Как передавало ИА REGNUM, в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен прибывший из Измира самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, загорелся и развалился на части.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших в результате падения самолёта в Стамбуле увеличилось