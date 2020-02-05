Берн, , 22:12 — REGNUM Случай коровьего бешенства выявлен на одной из ферм в центральной части Швейцарии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).

По данным OIE, заражённое животное было обнаружено в конце января на ферме в кантоне Швиц. 13-летняя корова была забита, лабораторные исследования показали, что она была заражена коровьей губчатой энцефалопатией (BSE) — так называемым коровьим бешенством.

Всего в фермерском хозяйстве содержится 68 коров. Коровье бешенство поражает нервную систему животных, а употребление людьми заражённого мяса может вызвать у человека болезнь Кройцфельда-Якоба, которая заканчивается летальным исходом в 85% случаев при лёгкой форме заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении случая бешенства коров в Приамурье.

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