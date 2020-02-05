Иерусалим, , 21:24 — REGNUM Военнослужащие армии обороны Израиля в городе Хеврон открыли огонь на поражение по палестинцу, метнувшему в них бутылку с зажигательной смесью, сообщает 5 февраля пресс-служба израильской армии.

Пресс-служба подчёркивает, что огонь был ответным и был открыт для устранения прямой угрозы жизни и здоровью военнослужащих.

«Во время беспорядков, спровоцированных в городе Хеврон, военнослужащие армии обороны Израиля идентифицировали палестинца, бросишего в них коктейль Молотова», — указано в заявлении армейской пресс-службы.

Министерством здравоохранения палестинского анклава подтверждено, что в ходе столкновений с израильскими военными в Хевроне был убит 17-летний палестинец.

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