Москва, , 21:17 — REGNUM Пожар произошёл вечером 5 февраля в здании торгового центра в московском районе Северное Бутово. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, около 20:00 поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Круг», расположенном по адресу: Старокачаловская улица, дом 1, корпус 1.

Как установлено, в кухонном помещении «происходило возгорание жировых отложений в вытяжке на площади 0,5 квадратного метра», говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано. Ещё прибытия на место пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены около 500 человек.

Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.