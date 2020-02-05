Париж, , 21:36 — REGNUM Двое мужчин, подозреваемых в причастности к похищению картины знаменитого стрит-арт художника Бэнкси были задержаны полицией во Франции. Об этом 5 февраля сообщает телеканал BFMTV.

В ходе расследования сотрудники полиции задержали двух мужчин 32 и 35 лет и женщину в департаментах Валь-д'Уаз и Сена и Марна. Позднее женщину отпустили. В ходе обысков по месту проживания задержанных у них были найдены несколько работ Бэнкси. Однако недавно пропавшей из квартала Бобур работы среди них нет.

Уточняется, что на сегодняшний день пока не установлено, являются ли задержанные похитителями или скупщиками краденого. Все обнаруженные работы Бэнкси были отправлены на экспертизу для подтверждения их подлинности.

Напомним, объявленная в розыск работа Бэнкси была украдена в сентябре 2019 года. Рисунок исполнен на дорожном указателе и представляет собой крысу, держащую в лапах канцелярский нож. Грабители выпилили фрагмент указателя с рисунком.

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