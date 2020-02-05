Анкара, , 20:53 — REGNUM Российских граждан нет среди пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта компании Pegasus в Турции, сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

«По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров не было», — отметили в диппредставительстве.

Напомним, 5 февраля в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен прибывший из Измира самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, после чего загорелся и развалился на части. В результате аварии пострадали более 50 человек.

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