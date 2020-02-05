Пенза, , 21:36 — REGNUM Проверку по факту травмирования работницы сахарного завода, упавшей с высоты при обрушении перекрытий, организовали следователи в Пензенской области. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Инцидент произошёл 4 февраля на сахарном заводе акционерного общества «Атмис-сахар» в городе Каменка. По предварительным данным, в производственном цехе предприятия в процессе мытья полов аппаратчиком варки утфеля возле оборудования произошло обрушение бетонных перекрытий.

В результате ЧП пострадала женщина 1983 года рождения, она упала с высоты около восьми метров и была госпитализирована с травмой позвоночника.

Сотрудниками правоохранительных органов по факту ЧП была организована доследственная проверка по признакам правонарушения по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в Калмыкии по факту гибели рабочего при демонтаже здания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии рабочий погиб при демонтаже здания: возбуждено дело