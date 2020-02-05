Пенза, , 19:55 — REGNUM Федеральные, региональные органы власти и органы местного самоуправления в Пензенской области в прошлом году допустили 537 нарушений в сфере урегулирования конфликта интересов, госзакупок товаров и услуг, а также при предоставлении данных о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. 22 должностных лица привлечены к дисциплинарной и иной установленной законом ответственности, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

За нарушения законодательных требований при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих по постановлениям прокуроров к ответственности привлечены 69 лиц. По аналогичным нарушениям выписано штрафов на общую сумму более 2,3 млн рублей, причём за взыскать удалось 2,5 млн рублей за счёт штрафов, которые были выписаны ранее.

По итогам изучения 26 тыс. нормативных правовых актов, включая 2 тыс. документов, изданных органами государственной власти региона, выявлено 450 актов, которые содержат более 500 коррупциогенных факторов.

«Всего за 2019 год по результатам проведенных органами прокуратуры мероприятий в сфере противодействия коррупции выявлено 1615 нарушений законов, в суды направлено 39 заявлений, внесено 585 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 656 лиц, к административной ответственности привлечено 114 юридических и должностных лиц, возбуждено 9 уголовных дел коррупционной направленности», — подытожили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за восемь месяцев 2019 года сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 18,4 тыс. преступлений коррупционной направленности. При этом более трети из них (5,5 тысяч) совершены в крупном или особо крупном размере. Размер причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей.

За указанный период было выявлено 3 тыс. преступлений, совершённых должностными лицами, уличёнными во взяточничестве. Из них 805 совершены в крупном или особо крупном размере. К уголовной ответственности привлечена 1 тысяча человек.