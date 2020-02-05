Москва, , 19:51 — REGNUM Порядка 200 человек были эвакуированы из горящего здания детской спортивной школы в Москве, сообщает 5 февраля пресс-служба столичного управления МЧС.

После возгорания в здании по адресу улица Академика Бочвара, дом 2, корпус 2 были эвакуированы 180 учащихся и преподавателей.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания. Огнём было охвачено не более одного квадратного метра площади.

В результате происшествия никто не пострадал.

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