Псков, , 19:51 — REGNUM Участок федеральной автотрассы М-9 «Балтия» оказался перекрыт из-за ДТП с перевернувшейся фурой в Псковской области. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Великолукском районе на 460-м километре автотрассы. Опрокинувшаяся большегрузная автомашина Scania перегородила все полосы автотрассы.

Фурой управлял водитель 1978 года рождения, проживающий в Калининграде. В результате ДТП никто не пострадал. Был организован временный объезд места происшествия по обочине автотрассы.

В настоящее время грузовик удалось поставить на колёса и освободить проезжую часть. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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