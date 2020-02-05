Псков, 5 февраля 2020, 19:51 — REGNUM Участок федеральной автотрассы М-9 «Балтия» оказался перекрыт из-за ДТП с перевернувшейся фурой в Псковской области. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла в Великолукском районе на 460-м километре автотрассы. Опрокинувшаяся большегрузная автомашина Scania перегородила все полосы автотрассы.
Фурой управлял водитель 1978 года рождения, проживающий в Калининграде. В результате ДТП никто не пострадал. Был организован временный объезд места происшествия по обочине автотрассы.
В настоящее время грузовик удалось поставить на колёса и освободить проезжую часть. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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