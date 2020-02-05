Курск, , 19:23 — REGNUM В Октябрьском районе Курской области был уничтожен очаг болезни Ньюкасла — так называемой псевдочумы, или азиатской чумы птиц. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления ветеринарии.

На территории личного подсобного хозяйства в селе Большое Долженково сожгли всех птиц, обработали помещения и ввели карантин, чтобы не допустить распространения вируса.

В радиусе пяти километров вокруг очага заболевания в 194 подсобных хозяйствах вакцинировали более 4,8 тыс. птиц.