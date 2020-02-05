Найроби, , 19:23 — REGNUM В кенийском Национальном парке Амбосели умер один из самых знаменитых слонов Африки, сообщил 5 февраля журналистам глава Кенийской службы дикой природы Пол Удото.

Слон Тим, известный как обладатель самых длинных бивней на континенте, умер своей смертью в возрасте 51 года.

Тим стал знаменитым из-за бивней, которые лишь немного не доставали до земли когда слон стоял.

В 2016 году Тим был тяжело ранен в голову копьём браконьера, но выжил благодаря усилиям сотрудников заповедника.

Уже принято решение о сохранении чучела Тима для научных и образовательных целей.

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