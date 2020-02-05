Стамбул, Турция, , 19:21 — REGNUM Самолёт Boing-738 авиакомпании Pegasus Airlines потерпел крушение в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Об этом 5 февраля сообщает телеканал NTV.

Авиалайнер со 177 пассажирами и шестью членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), столкнулся с оградой аэропорта, после чего развалился на три части и загорелся.

По данным телекомпании CNN Turk, всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать из самолёта до его возгорания. В результате крушения самолёта никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и медики. Работа воздушной гавани временно приостановлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении самолёта Boing-738, выполняющего рейс из турецкого города Измир в Стамбул.

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