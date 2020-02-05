5 Февраля
 
19:32

В Стамбуле на данный момент сильный, почти ураганный ветер.

19:31

Поступает информация о том, что после крушения 21 человек доставлен в больницы, сообщает телеканал «Россия 24».

19:31

Инцидент произошёл в 19:25 по местному времени.

19:30

Самолет авиакомпании Pegasus. Скриншот с twitter @Hsn_Erydn

19:26

В результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле есть пострадавшие

Несколько человек пострадали при жёсткой посадке самолёта в аэропорту Стамбула. Кадры любительской съёмки публикует Telegram-канал Aviaincidents.

На кадрах видно, как эвакуировавшихся пассажиров увозит автобус. В салоне слышится женский плач, на нескольких пассажирах видны следы крови.

19:21

По словам очевидцев, самолёт авиакомпании Pegasus Airlines выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, развалился на три части и загорелся.

19:21

В аэропорту Стамбула самолёт выехал за пределы ВПП, развалился и загорелся

Авиалайнер со 177 пассажирами и шестью членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), столкнулся с оградой аэропорта, после чего развалился на три части и загорелся.

19:18

В соцсети Twitter опубликовано видео с места происшествия.

https://twitter.com/FuatKircaali/status/1225086487508783104

19:17

Всего на борту находились 177 пассажиров.

19:16

Согласно предварительным данным, все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

19:15

По данным министерства транспорта Турции, погибших при жесткой посадке нет. Об этом сообщает СNN Turk.

19:14

В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолёт

По данным телеканала NTV, самолёт, прилетевший из Измира и принадлежащий компании Pegasus, в ходе посадки выкатился за пределы ВВП и загорелся в результате столкновения с ограждением.