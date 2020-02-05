В Стамбуле на данный момент сильный, почти ураганный ветер.
Поступает информация о том, что после крушения 21 человек доставлен в больницы, сообщает телеканал «Россия 24».
Инцидент произошёл в 19:25 по местному времени.
В результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле есть пострадавшие
Несколько человек пострадали при жёсткой посадке самолёта в аэропорту Стамбула. Кадры любительской съёмки публикует Telegram-канал Aviaincidents.
На кадрах видно, как эвакуировавшихся пассажиров увозит автобус. В салоне слышится женский плач, на нескольких пассажирах видны следы крови.
По словам очевидцев, самолёт авиакомпании Pegasus Airlines выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, развалился на три части и загорелся.
В аэропорту Стамбула самолёт выехал за пределы ВПП, развалился и загорелся
Авиалайнер со 177 пассажирами и шестью членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), столкнулся с оградой аэропорта, после чего развалился на три части и загорелся.
В соцсети Twitter опубликовано видео с места происшествия.
Всего на борту находились 177 пассажиров.
Согласно предварительным данным, все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.
По данным министерства транспорта Турции, погибших при жесткой посадке нет. Об этом сообщает СNN Turk.
В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолёт
По данным телеканала NTV, самолёт, прилетевший из Измира и принадлежащий компании Pegasus, в ходе посадки выкатился за пределы ВВП и загорелся в результате столкновения с ограждением.