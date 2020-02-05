В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен 5 февраля произошла авиакатастрофа. По предварительным данным, на взлётно-посадочной полосе столкнулся с ограждением и загорелся самолёт, прилетевший из Измира и принадлежащий компании Pegasus.

Всё, что известно об этом, — в трансляции ИА REGNUM.

Самолет авиакомпании Pegasus. (сс) Benedikt Lang