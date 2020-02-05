Данков, Липецкая область, , 19:06 — REGNUM В городе Данкове Липецкой области за избиением школьницы последовал самосуд — подруги пострадавшей избили её обидчиц. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Полиция уже проводит проверку по этому факту.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что две восьмиклассницы избили ученицу младших классов из-за конфликта по личным мотивам, а видеозапись выложили в интернет.

Стали известны подробности произошедшего: пострадавшей 12 лет, и после скандала за неё вступились старшие подруги. Две 16-летние девушки избили двух 14-летних школьниц. Видеозапись также попала в интернет.

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