Йошкар-Ола, , 19:21 — REGNUM Четыре человека получили травмы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Марий Эл. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла днём 5 февраля на 82 километре автодороги «Йошкар-Ола — Зеленодольск» Волжского района. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и пассажирский микроавтобус Hyundai. По предварительным данным, водитель Volkswagen не учёл погодные и дорожные условия и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю легкового автомобиля и трём пассажирам микроавтобуса.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

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