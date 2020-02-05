Стамбул, Турция, , 18:47 — REGNUM В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен произошла авиакатастрофа. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Как сообщается, инцидент произошёл на взлётно-посадочной полосе. По данным телеканала NTV, самолёт, прилетевший из Измира и принадлежащий компании Pegasus, в ходе посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся в результате столкновения с ограждением. Отмечается, что, согласно предварительным данным, все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

Сразу после катастрофы на место происшествия были направлены пожарные, медики и полицейские.

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