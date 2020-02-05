Ульяновск, , 18:22 — REGNUM В Ульяновской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог. За неделю зарегистрировано более 12,1 тыс. заболевших, почти у 40 диагностирован грипп, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В Ульяновской области за пятую неделю неделю, с 27 января по 2 февраля, заболели ОРВИ и гриппом 12 127 человек, что на 48,7% выше уровня предыдущей недели. Эпидемический порог превышен на 58,7%.

В Ульяновске зарегистрировано 9230 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ — за неделю рост составил 40,76%.

Всего за пятую неделю лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания гриппом, в том числе у 30 больных — грипп А (Н1N1), у шести — грипп В-6, у одного пациента — грипп А (Н3N2).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе усилены противоэпидемические мероприятия в детсадах, средних специальных и высших учебных заведениях. Занятия в школах отменены, при этом дети продолжают учиться дистанционно. Во всех учебных заведениях организованы дополнительные дезинфекционные мероприятия.