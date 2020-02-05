Москва, , 18:15 — REGNUM В аэропорту «Шереметьево» действуют таксисты-мошенники, обманывающие пассажиров самолётов. Информацию об этом от очевидцев распространяют в Telegram-каналах.

По данным источника, мошенники работают в бейджах авиакомпаний, предлагая бесплатный трансфер между терминалами. В пути оказывается, что услуга стоит денег (называется сумма в 3 тыс. рублей). Далее происходит конфликт с блокировкой дверей, чтобы выйти из которого многие клиенты «сервиса» соглашаются заплатить деньги.

Официальных комментариев по ситуации пока нет.