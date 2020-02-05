Уфа, , 18:10 — REGNUM Правозащитный центр «Единой России» обратился к Генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять на личный контроль следствие по делу Владимира Санкина, зашитишего двоих мальчиков от домогательств мужчины, который впоследствии скончался. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам главы правозащитного центра Михаила Старшинова, дело вызвало широкий общественный резонанс. Мужчина, который помог детям, находится под домашним арестом. Старшинов отметил, что Санкин, защищая детей нанёс их обидчику травмы, которые привели к смерти. При этом Санкин вызвал скорую помощь, но было уже поздно. Домашний арест вызвал возмущение тысяч людей, которые высказываются в социальных сетях.

«В данной ситуации необходимо максимально трезво оценить степень тяжести действий Санкина и самого преступника, чтобы вынести справедливое решение», — заключил Старшинов. Он добавил, что правозащитный центр готов оказывать Санкину всестороннюю юридическую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела: в отношении 33-летнего Санкина и 54-летнего погибшего. По версии следствия, вечером 30 января текущего года к Санкину подбежал 14-летний мальчик и рассказал ему о том, что в отношении него и его друга незнакомый мужчина совершил развратные действия. Мальчик просил помочь его товарищу. Санкин откликнулся на просьбу о помощи. Разговор с неизвестным перерос в драку, которую пресекли стражи порядка. От полученных травм обвиняемый подростками 54-летний мужчина умер в машине скорой помощи.

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