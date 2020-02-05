Анкара, , 18:03 — REGNUM Количество погибших от схода лавины в турецкой провинции Ван возросло до 33 человек, заявил 5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV.

«Пришли печальные известия: число погибших от лавины достигло 33», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля на востоке Турции повторная снежная лавина сошла на несколько автомобилей и сотрудников спасательных служб, работавших на месте схода лавины на микроавтобус.

Ранее сообщалось о 55 пострадавших и 26 погибших.

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