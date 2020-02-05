Москва, , 18:03 — REGNUM Щербенский суд Москвы 5 февраля арестовал полковника полиции Игоря Щелухина, сообщает ТАСС.

Щелухин занимает должность начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО). Его подозревают в получении взятки — ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Полковник Щелухин будет находиться под страже как минимум до 3 апреля 2020 года.

Подробности уголовного дела пока не известны.