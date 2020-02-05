Великий Новгород, , 18:13 — REGNUM Возгорание произошло на объекте культурного наследия регионального значения XIX века в Великом Новгороде. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в в 15:57, в 16:16 объявлен номер 2-бис, что означает повышенный ранг пожара. Горит здание XIX века на улице Большая Московская.

По предварительным данным, возгорание произошло в доме Г. М. Сметанина, здание названо по фамилии городского головы Григория Сметанина, возглавлявшего Великий Новгород с 1893 по 1900 год. В настоящее время здание не эксплуатируется. Площадь пожара составляет около 90 кв. метров.

Пострадавших в результате пожара нет, на месте происшествия работают спасательные службы. В тушении возгорания задействовано десять единиц техники.

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