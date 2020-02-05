Волосово, Ленинградская область, , 17:53 — REGNUM Серьёзное ДТП на автодороге Нарва в Волосовском районе Ленинградской области спровоцировал молодой водитель автомобиля ВАЗ, который попытался совершить обгон в неположенном месте. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в среду, 5 февраля, около 15:05 в Волосовском районе Ленинградской области, на 90 км Таллинского шоссе (федеральная трасса «Нарва»). По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗ-2112, только недавно получивший водительские права, в зоне действия знака «обгон запрещён» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111.

В результате ДТП пострадали молодой водитель ВАЗ-2112 — получил травмы средней степени тяжести, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ 2111 и его пассажир — 62-летняя женщина, оба получили тяжелые травмы.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Движение ограниченно, организован перепропуск транспорта по одной полосе», — отметили в дорожной полиции.