Ван, Турция, , 18:13 — REGNUM До 23 человек возросло количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. Об этом 5 февраля сообщил в эфире телеканала NTV губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.

В результате схода второй лавины под снежной массой оказались пять автомобилей с людьми. В автомобилях находились также сотрудники спасательных служб. Всего, по предварительным данным, погибли 23 человека.

Среди жертв восемь сотрудников жандармерии, трое пожарных, трое сотрудников охраны и девять гражданских лиц. помогавших в поисково-спасательной операции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 11 человек в результате схода снежной лавины на автотрессе в уезде Бахчесарай.