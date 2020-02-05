Одинцово, Московская область, , 17:24 — REGNUM В Московской области задержали предполагаемого убийцу кота, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 32-летний житель Одинцовского городского округа принёс в квартиру животное, убил его и выбросил на улицу. Указано, что преступление совершалось «с крайним садизмом» на глазах у ребёнка.

Возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.