Реймс, Франция, , 17:01 — REGNUM Мужчина со стрелой от арбалета, застрявшей у него в голове, был спасён медиками университетского клинического центра французского города Реймса. Об этом 5 февраля сообщает телеканал France 3.

Сообщается, что мужчина получил такое ранение в результате любовной драмы, обстоятельства которой не уточняются. Стрела вошла пострадавшему в подбородок и вышла посреди лба. До приезда врачей мужчина был в сознании, но не мог говорить, так как стрела заблокировала ротовую полость.

Медики установили, что неврологических симптомов у пострадавшего нет. Ему сделали обезболивание и вытащили стрелу, предварительно её разрезав.

Пациент после операции двое суток провёл в отделении реанимации, а после этого его обследовали в ЛоР-отделении и в отделении психиатрии. Никаких отклонений у мужчины обнаружено не было.

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