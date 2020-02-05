Москва, , 16:54 — REGNUM Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста Вагану Абгаряну, Максиму Владимирову и Ивану Зюзину, обвиняемым в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Решение о продлении ареста рассмотрит Басманный суд Москвы, в котором и назначались все предыдущие решения о продлении.

Абгарян, Владимиров и Зюзин являются фигурантами громкого дела компании Baring Vostok.

Они обвиняются в нарушении ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой»).

Компания Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве.

По версии следствия, во время покупки банком «Восточный» акций компании «Первое коллекторское бюро» цены на акции были завышены, что привело к убыткам банка.