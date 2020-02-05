Воронеж, , 16:40 — REGNUM Учебную эвакуацию при пожаре отработали в школе №18 Воронежа 5 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

В учебной эвакуации участвовали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому району Главного управления МЧС России по Воронежской области, учащиеся и сотрудники школы. Все время, пока проводились эвакуационные мероприятия, работала звуковая и голосовая система оповещения.

Эвакуация прошла организованно — и дети, и педагоги знают маршруты эвакуации из здания, знают и место сбора. После проведения эвакуации сотрудники МЧС напомнили школьникам и педагогам о мерах пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре из-за срабатывания пожарной сигнализации в одной из школ были эвакуированы несколько сотен человек. Причиной стал пожар в раздевалке. Как позже выяснилось, ученик четвёртого класса играл с зажигалкой и не заметил, как верхняя одежда в раздевалке загорелась, он испугался и убежал.