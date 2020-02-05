Иваново, , 16:17 — REGNUM Почти 16 тысяч жителей Иваново остались без света утром 5 февраля, аварию ликвидировали оперативно — менее чем за час, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию «Ивгорэлектросеть».

Аварийное отключение на одной из распределительных подстанций произошло в 11:39, в результате без электричества остались 15 тыс. 816 человек — жители улиц Василевского, Шубиных, Новосельская, Ландеховская. Также без света остались одна школа, детский дом, три детсада и часть пожарной академии.

В 12:15 аварию полностью ликвидировали и подключили всех потребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в приморском городе Арсеньев из-за аварии без света остались более 50 тыс. человек.