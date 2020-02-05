Ульяновск, , 16:01 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновске вступил в законную силу приговор в отношении 41-летнего горожанина, которого обвинили в угрозе убийством в адрес своей несовершеннолетней дочери, сообщает региональная прокуратура. Он грозил её задушить.

Мужчина ранее был осуждён за угрозу убийством, в связи с чем находился под административным надзором. Несмотря на это, в 2018 году он неоднократно нарушал установленные административные ограничения, «находясь вне места жительства», отмечают в надзорном ведомстве.

В прокуратуре также отмечают, что 11 апреля 2019 года, находясь в квартире одного из домов в Ульяновске, он «выказал намерение» убить несовершеннолетнюю дочь «путём удушения».

Суд признал ульяновца виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и несоблюдении ограничений, установленных административным надзором (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ). Ему назначен один год и один месяц колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что также вступил в законную силу приговор в отношении 44-летнего жителя Чердаклинского района Ульяновской области, который напал с ножом на своего зятя. Конфликт между мужчинами произошёл во время застолья: пострадавшему нанесено несколько ударов ножом. Злоумышленнику назначено семь лет колонии строгого режима.