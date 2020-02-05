Махачкала, , 15:31 — REGNUM В Дагестане ужесточил наказание одному из фигурантов громкого углового дела о лжеинвалидах Ашикмагомеду Махачеву — брату бывшего руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) региона Магомеда Махачева. Верховный суд республики (ВС РД) новым приговором изменил ему наказание с условного срока лишения свободы на реальный, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе суда.

Напомним, в декабре 2019 года Советский районный суд Махачкалы признал Махачева виновным во взяточничестве. Установлено, что будучи руководителем одного из территориальных бюро МСЭ он незаконно продлевал инвалидность пятерым жителям Дагестана и получал за это взятки через посредника.

Районный суд Махачкалы назначил Махачеву наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 2 млн рублей. Однако прокуратора посчитала приговор слишком мягким и обжаловала его в вышестоящую инстанцию.

«Судебная коллегия по уголовным делам ВС РД, указав на допущенные существенные нарушения норм процессуального права и неправильное применение уголовного закона судом первой инстанции, отменила решение районного суда с вынесением по делу нового апелляционного приговора», — сказано в сообщении.

Верховный суд новым решением по делу назначил Махачеву наказание в виде реального лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии строгого режима, а также увеличил штраф до 6,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ашикмагомед Махачев был задержан и арестован в июле 2018 года. Сам бывший руководитель дагестанского МСЭ Магомед Махачев — главный фигурант этого уголовного дела — в настоящее время также находится под следствием.

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