Тюмень, 5 февраля 2020, 15:28 — REGNUM Персонал, который будет работать с эвакуированными и размещёнными в карантин в тюменском центре «Градостроитель» людьми, имеет квалификацию по специальности «инфекционные болезни». Об этом заявил на брифинге 5 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения России поблагодарил всех медиков Тюменской области.
«Люди вызвались добровольно помочь. Это лучшие специалисты области, которые усилены федеральными специалистами», — выразил благодарность Михаил Мурашко.