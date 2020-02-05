Тюмень, , 15:28 — REGNUM Персонал, который будет работать с эвакуированными и размещёнными в карантин в тюменском центре «Градостроитель» людьми, имеет квалификацию по специальности «инфекционные болезни». Об этом заявил на брифинге 5 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Из федерального центра в Тюмень прибыли инфекционисты, реаниматолог и пульмонолог. На месте, в центре, развёрнута экспресс-лаборатория, включающая полный биохимический анализ, мобильная цифровая рентгенустановка. То есть полный объём оборудования на базе имеется», — заметил Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения России поблагодарил всех медиков Тюменской области.

«Люди вызвались добровольно помочь. Это лучшие специалисты области, которые усилены федеральными специалистами», — выразил благодарность Михаил Мурашко.