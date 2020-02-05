Тутаев, Ярославская область, , 15:23 — REGNUM В Ярославской области местные жители сообщили о том, что на полигоне у села Ильинского Тутаевского района размещены опасные отходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Полигон в Ильинском

На место выехали специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и Роспироднадзора. Информация подтвердилась.

Отходы на полигоне

«Совместно с экологической лабораторией выехали на полигон, обнаружили свежепривезенный грунт с выраженным химическим запахом, — рассказал главный эксперт комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов. — Были взяты пробы грунта с целью определения химического состава. Результаты анализов будут известны в течение двух недель. Учитывая, что полигон в деревне Ильинское является объектом федерального экологического надзора свою проверку по данному факту начал Росприроднадзор».

По некоторым данным, грунт в Ильинское поступил из Костромской области.