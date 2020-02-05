Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону 5 февраля очевидцы сообщили о похищении горожанки в Советском районе. В областном центре объявлен план «Перехват».

Инцидент произошёл на улице 2-й Краснодарской. В настоящее время полиция ищет иномарку, на которой скрылись трое мужчин, насильно посадившие девушку в машину. Предполагается, что злоумышленники передвигаются на автомобилей Hyundai Accent серого цвета.

По некоторым данным, горожанке брызнули в лицо из баллончика, сообщает telegram-канал «Чё по Ростову?».

ИА REGNUM отмечает, что официального комментария от правоохранительных органов пока нет.