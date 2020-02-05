Анкара, , 15:24 — REGNUM Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек. Об этом 5 февраля сообщил журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

При этом он указал, что число спасенных достигло тридцати человек.

«Спасатели извлекли из-под снега более 30 живых и 11 погибших, среди которых восемь сотрудников жандармерии», — заявил глава турецкого МВД.

Отметим, ранее сообщалось о двадцати пяти спасенных и шестерых погибших из-за повторного схождения лавины в Турции, когда снегом накрыло пять автомобилей со спасателями, которые работали на месте схождения лавины, сошедшей 4 февраля.