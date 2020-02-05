Одесса, Украина, , 15:33 — REGNUM На одесском рынке «Седьмой километр» медики проверили на коронавирус 2019-nCoV китайского предпринимателя, торгующего верхней одеждой, сообщило 5 февраля информационное агентство УНИАН.

Журналисты выяснили, что в администрацию рынка было подано множество жалоб на приболевшего гражданина КНР от людей, работающих на рынке.

«Люди паникуют из-за коронавируса. Кто-то позвонил и сказал, что человек болен. Поэтому 5 февраля прошла отработка с этим предпринимателем китайской национальности медицинской службы рынка», — рассказали в администрации.

Коронавирус у предпринимателя не нашли.

Отметим, что на рынке «Седьмой километр», расположенном под Одессой, работает около 60 тыс. человек. Ежедневно рынок посещает около 200 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине появились тест-системы, позволяющие выявлять коронавирус 2019-nCoV в течение пяти часов.

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