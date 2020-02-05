Тюмень, , 15:06 — REGNUM В Тюмень прибыли на карантин из Китая 144 человека на двух бортах самолётов Минобороны РФ. Это граждане России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении, сообщила журналистам на брифинге главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Все они здоровы, признаков инфекционного заболевания нет ни у одного из эвакуированных и ни у одного из сопровождающих и членов экипажей самолетов. Температура у всех абсолютно нормальная. Хочу сказать спасибо Министерству обороны России за столь бережное и важное решение эвакуации наших граждан из очага опасной инфекции. Менялись маски, люди получали своевременное питание. И всё это стараниями медицинских работников Министерства обороны», — отметила Анна Попова.

На двух бортах, прибывших в Тюмень, прилетели четверо детей: старшему 4,5 года, младшему 7 месяцев. Анна Попова оценила их самочувствие, как хорошее.