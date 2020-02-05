Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM В Ростовской области силовики задержали интернет-распространителя детской порнографии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трём статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, житель Новочеркасска посредством сети интернет знакомился с несовершеннолетними в социальной сети, затем отправлял им фотоснимки и видеоматериалы, содержащие порнографию, в том числе с участием детей.

Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконный оборот порнографических материалов», п. «г» ч. 2 ст. 242.1 «Незаконный оборот материалов с изображением несовершеннолетних» и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» продолжается. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.