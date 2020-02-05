Махачкала, , 14:52 — REGNUM Два человека погибли в Дагестане при столкновении легковой машины и КамАЗа. Еще двое участников ДТП госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе МВД России по республике.

Авария произошла 4 февраля, примерно в 23:20, на автодороге Манас — Сергокала. Автомобиль под управлением 23-летнего молодого человека выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Оба водителя — жители Карабудахкентского района Дагестана.

В результате происшествия водитель легковушки и его 23-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Две женщины, которые также находились в ВАЗ-2114, с различными повреждениями помещены в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.