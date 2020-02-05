Сочи, Краснодарский край, , 14:43 — REGNUM Пять человек, застрявших на автомобиле в русле реки, спасли спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками АСС «Кубань-СПАС» 4 февраля в Краснодарском крае, сообщили в ЮРПСО МЧС России

Компания из пяти жителей Сочи, перебираясь на джипе через реку Кеша (левый приток реки Мзымта), застряла на автомобиле прямо в русле — заглох двигатель, самостоятельно добраться до берега они не сумели. Сами пострадавшие пояснили спасателям, что работают в телекоммуникационных компаниях и обслуживали вышки сотовой связи, установленные в этом районе. Сотрудники ЮРПСО при помощи альпинистского снаряжения навели переправу и доставили пассажиров и водителя автомобиля из русла реки на берег.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля из-за сильных дождей в ряде рек на Кубани существенно поднялся уровень воды, что привело к подтоплениям в некоторых районах края.