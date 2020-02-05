Томск, , 14:40 — REGNUM В Томской области осуждён экс-сотрудник полиции, признанный виновным в мошенничестве в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в региональном следственном управлении СКР.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по региону. Установлено, что полицейский, желая получить пенсию с применением повышенного районного коэффициента, в ноябре 2015 года предоставил в управление по работе с личным составом УМВД России по Томской области заявление о назначении ему пенсии за выслугу лет. В нём он указал ложные сведения о месте своего фактического постоянного проживания в одном из населённых пунктов Колпашевского района, приравненного к районам Крайнего Севера.

В результате ему начислили пенсию с учётом применения повышенного районного коэффициента в размере 1,5. Экс-полицейский незаконно получил переплату в размере около 350 тыс. рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком в три года. Кроме того, он на два года лишён права занимать руководящие должности в правоохранительных органах, лишён специального звания «полковник полиции» и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пятерых мужчин в Башкирии обвиняют в мошенничестве.